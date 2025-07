Tunis, le 19 juillet (TAP) – La Tunisie s’apprête à vivre une journée chaude ce samedi, marquée par un ciel dégagé à peu nuageux sur l’ensemble du territoire. L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce une hausse des températures, avec des maximales atteignant des sommets, notamment sous l’influence du vent de sirocco.

Les régions côtières et les zones en hauteur verront les thermomètres grimper entre 35 et 39 degrés Celsius. Ailleurs, la chaleur sera encore plus intense, avec des températures oscillant entre 40 et 44 degrés Celsius.

Le vent, initialement faible à modéré, se fera sentir du secteur sud sur le nord et le centre du pays, et du secteur est sur le sud. L’après-midi, il deviendra relativement plus fort près des côtes, rendant la mer peu agitée à agitée. Les prévisions de l’INM mettent en garde contre le sirocco, un vent chaud et sec venu du désert, qui contribuera à l’augmentation significative des températures ressenties. Il est donc recommandé de prendre les précautions nécessaires face à cette vague de chaleur estivale.