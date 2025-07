Le mois de juin 2025 a été plus chaud que la normale avec une température moyenne nationale de 27,4 °C, dépassant de 1,9 °c la moyenne de référence (25,5°C), d’après le bulletin climatique mensuel publié, jeudi, par l’Institut national de la météorologie (INM).

Au total, les températures moyennes du mois ont varié entre 24,4 °C à Thala et 32,2°C à Tozeur.

S’agissant des températures maximales moyennes, elles ont varié durant ce mois, entre 28,4°c à Mahdia et 38,9°c à Tozeur. Quant à la température maximale moyenne nationale, elle a atteint 34,2°c, supérieure de 2,2 °c, à la moyenne de référence pour les mêmes stations qui est de 32°c.

Les températures minimales ont varié de 16,3 °C à Béja et 25,5°C à Tozeur. Quant à la température minimale moyenne nationale, elle a atteint 20,5°C, dépassant, ainsi, la moyenne de référence (19°c) de 1,5°c.

Un déficit pluviométrique très perceptible dans la plupart des régions

Durant juin 2025, un déficit pluviométrique a marqué presque la totalité des régions à l’exception de Nabeul qui a eu un cumul de 38,8 mm, dépassant la normale du mois (6,2 mm). Les régions du nord et les hauteurs ont vécu une instabilité météorologique durant les journées de 18 et 19 juin, suite à l’infiltration d’air froid qui a contribué à la formation des orages et la chute des pluies. Par conséquent, le nord du pays a cumulé 78,8 mm qui représente 58% de la normale.

La pluie au centre du pays a été presque absente (au total 3,2 mm). Le déficit pluviométrique au sud a été de l’ordre de 80%.Pour ce qui est du vent, sa vitesse a dépassé les 60 km/h plusieurs fois dans quelques stations surtout à Kébili. A Nabeul la vitesse du vent a atteint les 82,8 km/h.