Le président de la République, Kaïs Saïed, a donné hier mercredi ses instructions au ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, pour une révision en profondeur du rôle des caisses sociales afin qu’elles retrouvent leur équilibre nécessaire et reprennent pleinement leur mission.

Lors d’un entretien tenu avec le ministre des affaires sociales au palais de Carthage, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de poursuivre les efforts dans le domaine social afin d’édifier un État social, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le Chef de l’État a également appelé à éviter l’utilisation d’un certain nombre de termes et de concepts, affirmant que le rôle social n’est ni une faveur ni un acte de générosité, mais un droit légitime qui nécessite une nouvelle pensée et de nouvelles méthodes de travail.