Le théâtre de plein air de Hammamet a accueilli, mardi soir, un nouveau spectacle aux sonorités multiples dans une soirée en deux parties avec Rust, duo libano-syrien composé de Petra Hawi et Hany Manja, et “Alsarah & The Nubatones” du Soudan.

La performance de Rust a transporté les spectateurs dans un univers où la tradition rencontre l’innovation et où la beauté de la musique arabe se mêle si bien aux sonorités modernes et occidentales.

Le duo bouscule les notions traditionnelles musicales et crée une identité sonore propre à lui. RUST est reconnaissable pour son style distingué, son empreinte visible, son chant unique et son florilège de sonorités électroniques, marqué par un registre oriental, fait de reprises et de compositions.

RUST transpose sur scène un univers fait de lumière, d’instruments divers, de clins d’œil anecdotiques, de danse.

“L’entente humaine prime avant tout, tout comme l’humain qui est au centre de nos préoccupations, toujours”, a déclaré le duo dont la musique mêle Tarab, mélodique et poétique avec des sonorités électroniques modernes.

Petra Hawi, musicienne et chanteuse libanaise et Hany Manja, musicien né à Damas et producteur de musique électronique sont les cofondateurs de RUST dont la création remonte à Octobre 2020.

Basé à Beyrouth, le duo s’inspire de la génération précédente de musiciens innovants, en ajoutant à leurs compositions originales, leurs voix remarquables.

Le groupe soudanais “Alsarah & The Nubatones” a pris la relève pour une prestation s’inscrivant dans un registre totalement différent. Dotée d’une voix d’ange porteuse d’espoir et de patrimoine musical riche, Alsarah et son groupe chantent un monde de paix rêvé, sans frontières, tout en scandant l’identité et les origines.

Dans une performance ponctuée d’humour, Alsarah a interprété des morceaux tels que Men Ana, Salam Nubia, Sudani et New Habibi. Ses textes en arabe font l’effet d’une poésie vibrante, dansante. Un intermède musical de Oud qui enchante le public et le transporte dans un ailleurs musical.

L’exil est au cœur de la musique des deux formations musicales.

Chez Rust, une chanson comme Diaspora est née du sentiment complexe d’exil et cette douleur que le duo essaye “d’enjoliver à travers la musique”. Heny Manja souligne cette crise identitaire permanente toujours ressentie des suites d’un exil.

“Je vis depuis 30 ans exilée”, a déclaré l’artiste Alsarah, avant d’enchainer : “Ce qu’on vit quand on quitte un endroit pour un autre est indissociable d’un autre sentiment pesant, celui de la nostalgie. Nous sommes victimes d’une mémoire qui nous joue des tours. »

Les artistes de RUST et Alsarah & The Nubatones étaient tous sous le charme de Hammamet et son théâtre de plein air où se déroule le festival international de Hammamet dans sa 59ème édition du 11 juillet au 13 août 2025.

“Nous sommes plus que ravis d’être ici. L’endroit est féerique. Le public est d’un enthousiasme indescriptible”, a déclaré Petra Hawi. Emu, Hany Manja a déclaré “Merci de nous faire sentir chez nous ici, en Tunisie”.