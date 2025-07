Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Mohamed Ali Nafti a reçu, mardi, , le Représentant régional de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour la Tunisie, Jean-Luc Réverault, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

A cette occasion, le ministre s’est félicité de la contribution de la BEI en faveur du développement économique en Tunisie et de l’appui apporté aux structures et entreprises nationales et ce, à travers le financement de projets dans les domaines stratégiques, à l’instar des secteurs du transport, de l’énergie, de l’éducation, des infrastructures et des petites et moyennes entreprises

Pour sa part, le chef de bureau de la BEI a réitéré la volonté de l’institution financière européenne de poursuivre son engagement aux côtés de la Tunisie, dans le respect de ses choix socio-économiques.

La BEI avait alloué à la Tunisie 415 millions d’euros en 2024 pour financer des projets stratégiques.

Dans une récente interview accordée à l’agence TAP, Réverault a déclaré que la future politique de coopération avec la Tunisie est étroitement liée aux priorités de la Tunisie, qui seront définies dans le cadre de son plan de développement quinquennal pour la période 2026-2030.