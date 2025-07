Ce mardi 15 juillet, la Tunisie connaîtra un temps majoritairement peu nuageux, avec l’apparition d’orages et de pluies éparses en après-midi. Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), ces perturbations toucheront principalement les régions ouest, du centre et du sud du pays.

Le vent, de secteur est, soufflera faiblement à modérément, devenant relativement plus fort en après-midi le long des côtes est. La mer sera quant à elle peu agitée.

Côté températures, une stabilité est observée dans le nord, tandis qu’une légère baisse est anticipée pour les autres régions. Les maximales devraient osciller entre 31°C et 36°C dans les zones côtières et sur les hauteurs. Dans le reste du pays, le mercure grimpera entre 37°C et 42°C, pouvant même atteindre les 44°C dans l’extrême sud-ouest. Prudence donc, en particulier dans les régions les plus chaudes.