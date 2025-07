Le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri a indiqué, lors de la séance plénière, tenue lundi, au siège du Conseil national des collectivités locales et des régions, que son département agit face au phénomène de la migration irrégulière, conformément à la stratégie mise en place par l’État.

Il a, dans ce sens, qualifié le dossier de la migration irrégulière de « complexe et multidimensionnel ».

Dans un contexte connexe, le ministre a précisé que les opérations d’évacuation des campements anarchiques de migrants subsahariens en situation irrégulière ont été menées dans le respect des principes humanitaires et des conventions internationales relatives aux droits de l’Homme, par les unités sécuritaires de tous corps confondus, avec l’appui du ministère de la Santé et du Croissant-Rouge tunisien.

Il a souligné que ces opérations s’accompagnent de procédures visant à faciliter le retour volontaire des migrants vers leurs pays d’origine. L’État avait pris en charge, dans certains cas de rapatriement, les frais des billets d’avion, a-t-il ajouté.

Nouri a mis en avant les efforts du ministère pour moderniser les moyens de surveillance dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, notamment par le renforcement de la flotte maritime avec des équipements modernes, le développement de la coopération régionale et internationale avec les pays voisins, les États membres de l’Union européenne et les organisations internationales telles que l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que par l’installation de systèmes de surveillance intelligents comme les drones et les caméras thermiques.

Le ministre a affirmé que la Tunisie a réitéré, à de nombreuses reprises, lors de réunions avec des représentants des pays membres de l’Union européenne, sa position ferme et de principe telle qu’annoncée par le Président de la République : la Tunisie ne sera jamais une terre d’installation ni de passage pour les migrants africains en situation irrégulière, et ne sera pas non plus le gardien des frontières d’autrui.

Il a rappelé que la Tunisie appelle à conjuguer les efforts pour renforcer les mécanismes de coopération et œuvrer dans le cadre d’une approche globale, durable, fondée sur le partenariat et le partage des responsabilités.

Dans un autre contexte, le ministre de l’Intérieur, Khaled Nouri a fait noter que les agents de l’Office national de la protection civile déploient d’importants efforts pour préserver les ressources agricoles et forestières contre les risques d’incendie, dans le cadre d’un plan national intégré.

Répondant aux questions des membres du Conseil national des collectivités locales et des régions sur ce sujet, le ministre a indiqué que l’Office a entamé le renforcement des 125 unités régionales permanentes, ainsi que la mise en place de 9 équipes mobiles dans les zones forestières, 16 centres saisonniers dans les régions agricoles à grande superficie et 8 postes avancés de secours et de sauvetage sur les routes, notamment dans les zones à haut risque, fonctionnant 24h/24.