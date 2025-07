L’Office des céréales a tenu à rassurer, lundi, que les quantités de céréales collectées sont à l’abri des aléas climatiques, notamment, les pluies enregistrées, récemment, dans certaines régions. Ces pluies ont été de faibles quantités et limitées dans le temps, a fait remarquer l’office.

Il a mis l’accent sur l’intérêt accordé à la prévention et aux mesures de vigilances nécessaires et d’intervention rapide à prendre en cas de besoin, et ce, en coordination avec les différents intervenants pour préserver le stock céréalier national.

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche avait appelé vendredi dernier, toutes les sociétés de collecte de céréales à prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de la récolte et de respecter les normes de stockage en prévision des perturbations météorologiques annoncées et prévues dans les régions du nord-ouest et du centre-ouest.

Les quantités des céréales collectées à l’échelle nationale, pour la saison 2025, ont atteint, jusqu’au 4 juillet, 9,292 millions de quintaux, dont 95% des céréales de consommation et 0,463% des semences sélectionnées, a fait savoir l’Office des céréales. Le rythme quotidien de la récolte 2025 est estimé à 243 mille quintaux, a-t-il précisé.