Bizerte : extension de la zone irriguée publique à Utique Nouvelle portée à 310 hectares

La commission consultative des opérations foncières à Bizerte a approuvé, lundi, le projet d’extension de la zone irriguée publique à Utique Nouvelle dans la délégation d’Utique pour atteindre 310 ha.

Lors d’une réunion tenue, à cette occasion, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub a indiqué que ce projet vise à soutenir les efforts de développement de l’agriculture irriguée dans la région.

Il a ajouté que des incitations financières sont octroyées pour promouvoir les cultures irriguées et préserver les ressources en eau et le patrimoine domanial foncier public et privé.

La zone irriguée publique à Utique Nouvelle qui compte 28 exploitations agricoles d’une superficie de 11 ha, chacune, a été réalisée moyennant une enveloppe de 592 mille dinars.