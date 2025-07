La Banque de Tunisie obtient la certification MSI 20000®

La Banque de Tunisie décroche la prestigieuse certification MSI 20000 : Une consécration de son excellence financière et de sa gouvernance.

La place financière tunisienne vient de franchir une étape décisive avec l’obtention de la certification MSI 20000 par la Banque de Tunisie, une reconnaissance prestigieuse délivrée par COFICERT, leader mondial en vérification et certification. La cérémonie officielle, qui se tiendra en présence de la haute direction de la banque, des représentants de COFICERT, marquera une étape stratégique dans le positionnement de la banque sur la scène internationale.

Un processus d’évaluation rigoureux et exhaustif

L’obtention de cette certification résulte d’un processus d’évaluation approfondi, mené sur plusieurs semaines par COFICERT, impliquant une revue détaillée des pratiques financières, de la gouvernance, de la gestion des risques et des processus opérationnels de la Banque de Tunisie. Le standard MSI 20000, conçu pour mesurer la qualité financière et la robustesse des institutions, repose sur une grille d’évaluation strictement alignée avec les normes internationales en matière de gestion financière et de gouvernance d’entreprise.

Ce cadre d’évaluation couvre plusieurs dimensions : la transparence financière, la maîtrise des risques, la solidité du portefeuille d’actifs, la conformité réglementaire, la gouvernance stratégique, ainsi que la gestion proactive des risques de marché et de crédit. La certification atteste que la Banque de Tunisie répond aux critères d’excellence requis pour assurer une stabilité financière durable, renforcer la confiance des investisseurs et optimiser ses performances globales.

Une reconnaissance internationale témoignant d’un engagement stratégique

L’obtention de la certification MSI 20000 est une reconnaissance de l’engagement de la Banque de Tunisie envers l’excellence opérationnelle. Elle témoigne de sa capacité à respecter les standards internationaux en matière de gestion financière et de gouvernance, renforçant ainsi la crédibilité de la banque auprès de ses partenaires, investisseurs et autorités de régulation.

Cette certification dépasse le simple label, elle incarne la volonté stratégique d’adopter une gouvernance éthique responsable et efficace et d’instaurer une culture de l’amélioration continue. Elle confirme l’ambition partagée de placer la Banque de Tunisie comme un modèle d’excellence financière en Tunisie et dans la région.

Un levier de compétitivité et de confiance renforcée

Pour la Banque de Tunisie, cette certification constitue un levier essentiel pour renforcer sa compétitivité sur les marchés national et international. Elle rassure les investisseurs, partenaires et clients en offrant une preuve tangible de la solidité financière, de la transparence et de la gestion rigoureuse de l’établissement. La certification MSI 20000 confère également à la banque un avantage comparatif différenciateur, en lui permettant de se positionner comme une institution financière de référence, capable d’attirer des investissements étrangers et de nouer des partenariats stratégiques renforcés.

De plus, COFICERT fournit à la banque des rapports d’audit détaillés, qui constituent une véritable feuille de route pour l’amélioration continue. Ces outils lui permettent d’optimiser ses processus et de renforcer sa maîtrise des risques, en conformité avec les meilleures pratiques internationales.

Points forts et résultats de l’audit MSI 20000 :

L’audit mené par COFICERT a mis en évidence plusieurs axes de performance clés :

Efficacité opérationnelle : La qualification, la compétence et la réactivité du personnel, conformes aux standards les plus exigeants, assurent une gestion fluide et sécurisée des opérations bancaires.

: La qualification, la compétence et la réactivité du personnel, conformes aux standards les plus exigeants, assurent une gestion fluide et sécurisée des opérations bancaires. Maîtrise des coûts : La banque a démontré une gestion rigoureuse de ses coûts, avec une couverture adéquate des risques renforçant sa résilience financière.

: La banque a démontré une gestion rigoureuse de ses coûts, avec une couverture adéquate des risques renforçant sa résilience financière. Qualité du portefeuille d’actifs et gestion des risques : La rentabilité des créances et la gestion proactive des risques de crédit ont été saluées s’appuyant sur des dispositifs de gestion des risques financiers sophistiqués et intégrés, permettant une anticipation efficace des aléas économiques.

Perspectives et engagement futur

Consciente que cette certification n’est qu’un point de départ, la Banque de Tunisie a élaboré, en partenariat avec COFICERT, un plan d’action stratégique visant à maintenir et renforcer ces acquis. Ce plan prévoit une revue régulière des dispositifs, une formation continue du personnel, ainsi que l’intégration de nouvelles pratiques innovantes dans la gestion financière.

L’engagement de la Banque de Tunisie envers l’excellence n’est pas ponctuel, c’est un processus permanent et la certification MSI 20000 constitue la base d’une démarche d’amélioration continue, pour garantir à ses clients et partenaires une institution financière solide, transparente et innovante.

Une institution renforcée, prête à rayonner régionalement

En décrochant cette certification, la Banque de Tunisie confirme son ambition de converger vers un modèle régional en matière de gouvernance financière. Elle rejoint ainsi un cercle restreint d’institutions tunisiennes certifiées MSI 20000, renforçant sa crédibilité à l’échelle internationale. Cette reconnaissance lui offre une plateforme solide pour accompagner ses ambitions de développement, d’innovation et d’expansion régionale.

En conclusion, cette certification MSI 20000 s’inscrit pleinement dans les jalons de la transformation stratégique de la Banque de Tunisie, attestant de son excellence financière, de sa gouvernance rigoureuse et de son engagement à long terme en faveur de la transparence et de la performance. Elle affirme la promesse d’une étape, placée sous le signe de l’excellence et de la croissance responsable et durable.

Site web : Banque de Tunisie