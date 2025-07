Tunisie : Un lundi sous tension entre orages isolés et chaleur accablante

La météo de ce lundi 14 juillet s’annonce contrastée en Tunisie, avec un ciel capricieux et des températures en nette hausse. Le pays s’apprête à vivre une journée marquée par l’instabilité atmosphérique sur fond de chaleur estivale persistante.

Le matin, quelques nuages passagers viendront filtrer la lumière sur l’ensemble du territoire. Mais c’est surtout à partir de l’après-midi que le ciel devrait se montrer plus menaçant, notamment sur les régions du nord et du centre-ouest. Ces formations nuageuses pourraient donner lieu à des orages isolés et des averses locales, apportant un peu de répit à ceux qui suffoquent déjà sous la chaleur.

Du côté des vents, la journée commencera sous une influence méridionale, avant que ceux-ci ne basculent progressivement vers l’est. Si leur intensité restera modérée en matinée, elle se renforcera au fil des heures, notamment sur les côtes, dans le sud et sous les orages. En mer, la houle restera faible sur les côtes nord, mais deviendra plus agitée, voire moutonneuse ailleurs.

Côté thermomètre, le mercure poursuivra sa hausse. Le nord côtier et le Sahel devraient enregistrer des maximales comprises entre 31 et 37°C. Ailleurs, la chaleur se fera plus écrasante avec des valeurs oscillant entre 38 et 44°C. Une mention spéciale pour le sud-ouest du pays, où les températures pourraient grimper jusqu’à 46°C sous l’effet d’un sirocco localisé.

Un conseil : que l’on soit habitant ou vacancier, mieux vaut éviter les expositions prolongées au soleil et penser à bien s’hydrater pour affronter cette journée à haut risque de déshydratation.

Demander à ChatGPT