Ligue de Diamant : Mohamed Amine Jhinaoui 8e au 3000 m steeple à Monaco avec son meilleur chrono de la saison

L’athlète tunisien Mohamed Amine Jhinaoui a terminé à la 8e place de l’épreuve du 3000 m steeple, vendredi soir, dans le cadre du meeting de Monaco d’athlétisme, dixième étape de la Ligue de Diamant.

Jhinaoui a parcouru la distance en 08:08.27, réalisant par la même occasion sa meilleure performance personnelle de la saison.

La course a été remportée par le double champion olympique et mondial, le Marocain Soufiène El-Bakkali (08:03.18) qui a devancé sur le podium le Japonais Ryuji Miura (08:03:43) et le Kenyan Edmund Serem (08:04:00).