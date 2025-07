La Tunisie face à un changement météorologique : Orages et vents forts annoncés pour l’après-midi

Tunis, le 12 juillet – Après une matinée marquée par des nuages passagers, les conditions météorologiques en Tunisie devraient connaître un net changement cet après-midi, notamment dans les régions ouest du nord et du centre. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit l’apparition de cellules orageuses potentiellement intenses, accompagnées de précipitations significatives et, par endroits, de chutes de grêle. Ces perturbations devraient progressivement s’étendre aux régions de l’est.

Du côté des vents, un régime de secteur sud dominera sur le nord et le centre, tandis que l’est sera balayé par un vent de secteur est. La vigilance est de mise près des côtes nord où le vent sera relativement fort. En cours d’après-midi, une intensification est attendue près des côtes est et sur les hauteurs, ainsi que dans le sud en fin de journée. Des phénomènes locaux de sable sont également à prévoir dans le sud, et les rafales sous orages pourront temporairement dépasser les 80 km/h.

La situation maritime évoluera également : la mer sera moutonneuse à agitée dans le nord, et peu agitée à progressivement agitée, voire localement très agitée, le long des côtes est.

Concernant les températures, une légère hausse est observée. Les maximales se situeront entre 32 et 36 degrés près des côtes et sur les hauteurs, et grimperont entre 37 et 42 degrés dans les autres régions du pays. Il est conseillé de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques changeantes.