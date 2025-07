Piscine municipale de Tébourba : un projet de 4,1 MD pour redonner vie à un site emblématique

Le coup d’envoi officiel des travaux d’aménagement de l’espace récréatif, culturel et sportif – la piscine municipale de Tébourba – a été donné mercredi.

Le projet, inscrit dans le cadre du Programme de Développement Intégré (PDI), est doté d’un budget global de 4,1 millions de dinars, selon le coordinateur régional des projets au Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) à Manouba, Mondher Smaali.

Le chantier, déjà mis en place, s’étalera sur une durée de 16 mois, a souligné la même source à l’Agence TAP.

Le projet comprend deux piscines – une pour adultes et une pour enfants – un espace de loisirs, ainsi qu’un espace de spectacle d’une capacité de 1 mille 200 personnes. Ces installations retrouveront enfin leur éclat et leurs différentes fonctions, après 15 années d’abandon. Ce complexe avait été inauguré en 1989 comme espace sportif et récréatif, a rappelé la même source.

Les représentants de différentes parties concernées par ce projet ont insisté sur la nécessité d’accélérer la réalisation du projet, en veillant au respect des délais contractuels ainsi qu’aux normes exigées de qualité.