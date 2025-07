Tunisie–Algérie : renforcement de la coopération en protection civile à travers une formation en plongée à Tabarka

Une session de formation conjointe tuniso-algérienne en plongée s’est ouverte mardi et se poursuit au 18 juillet à Tabarka dans le gouvernorat de Jendouba., et se poursuivront jusqu’au 18 juillet courant.

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du comité technique conjoint tuniso-algérien de coopération en matière de protection civile, issues de sa réunion tenue dans la wilaya d’El Oued (Algérie) les 20 et 21 janvier derniers, selon un communiqué de la Direction générale de la Protection civile.

Elle vise à renforcer les capacités des équipes de plongée des deux pays frères, à échanger les expériences et savoir-faire sur le terrain dans les domaines de la prévention et de l’intervention, ainsi qu’à améliorer la coordination opérationnelle face aux risques liés au milieu marin, pour assurer une meilleure réponse aux urgences..

Des cadres spécialisés en plongée, tunisiens et algériens assurent cette session de formation au profit de stagiaires des deux pays.

Pour rappel, le directeur général de la Protection civile tunisienne, général-major Abdessamed Ben Jeddou, a effectué une visite de travail en Algérie du 20 au 22 janvier dernier, dans le cadre de la coopération tuniso-algérienne en matière de protection civile.

Le procès-verbal de la réunion du comité mixte dans le domaine de la Protection civile, signé entre les deux parties, prévoit le renforcement des capacités en matière de protection de l’environnement et des ressources naturelles, le renforcement des mécanismes de sécurité et de sûreté des citoyens dans les deux pays, notamment dans les domaines de la prévention des inondations et la coordination des interventions contre les incendies de forêts dans les zones frontalières.