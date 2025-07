Les travaux de la conférence internationale consacrée au rôle des forces armées dans la protection des civils lors des opérations de maintien de la paix ont démarré jeudi pour deux jours.

Organisée par le ministère de la Défense nationale en partenariat avec les Nations unies, la conférence vise à concevoir une plateforme numérique mondiale d’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les pays et les organisations.

La conférence dont la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre de la Défense en présence du ministre des Affaires Etrangères et le secrétaire adjoint des Nations Unis Jean Pierre Lacroix a aussi pour objectif l’élaboration d’un manuel opérationnel unifié, harmonisant les procédures et standards appliqués par les forces armées impliquées dans la protection des civils.

Plus de 80 participants, civils et militaires dont des responsables onusiens, des délégués de treize pays partenaires, des représentants d’organisations régionales et internationales prennent part à cette rencontre.

La conférence s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la Tunisie comme membre actif aux Nations Unis en plus de la consolidation des relations bilatérales entre la Tunisie et l’ONU dans le domaine du maintien de la paix.

La conférence s’achèvera par l’adoption de la « Déclaration de Tunis », destinée à servir de référence internationale en fixant le cadre global de principes directeurs et des normes opérationnelles pour la protection des populations dans les zones de conflit.

Le rôle des forces armées comme garant des droits fondamentaux et du respect du droit international humanitaire n’est plus à démontrer.

Des tables rondes, des conférences et des débats sur les défis de la protection des civils dans les missions onusiennes auront lieu à cette occasion.

Ils seront animés par des experts militaires, civils et responsables des Nations unies.