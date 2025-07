La plage du Casino, au centre de Sfax, a accueilli, lundi, la première édition de la Journée mondiale du volley-ball, un événement qui a réuni 122 participants de différents âges, dont d’anciens joueurs internationaux tels que Atef Loukil et Abdelaziz Ben Abdallah.

Cette manifestation a été organisée par le commissariat régional de la Jeunesse et des Sports de Sfax, en partenariat avec la municipalité locale et l’Agence nationale de protection de l’environnement.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le commissaire régional Mohamed Chlif a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du volley-ball, instituée par la Fédération internationale de volley-ball pour le 7 juillet de chaque année.

Il a souligné que le choix de la plage du Casino pour accueillir cet événement visait à encourager les jeunes à pratiquer le beach-volley et à les sensibiliser aux dangers de certaines dérives, à travers une campagne placée sous le slogan : “Non à la drogue, non au tabac, non à la violence”.

Mohamed Chlif a également annoncé que d’autres tournois similaires seront prochainement organisés dans le gouvernorat de Sfax, notamment en beach soccer et en beach rugby.