Tunis, le 8 juillet — Après plusieurs jours de chaleur intense, la Tunisie s’apprête à connaître un léger répit. Le temps sera marqué ce mardi par une baisse notable des températures et l’apparition de nuages passagers, qui pourraient se densifier au fil de l’après-midi, notamment sur les régions ouest du nord et du centre du pays.

Selon les prévisions météorologiques, des cellules orageuses locales devraient se former, apportant des pluies éparses. Ces précipitations pourraient ensuite s’étendre progressivement vers certaines régions de l’est du pays, offrant un soulagement bienvenu face à la sécheresse.

Côté vents, un souffle de secteur nord prédominera sur le nord et le centre, tandis que le sud connaîtra un vent de secteur est. Initialement faibles à modérés, ces vents pourraient se renforcer dans l’après-midi près des côtes et dans le sud, où des phénomènes locaux de sable sont également à prévoir.

La situation maritime nécessitera une vigilance accrue. La mer sera agitée à très agitée dans le nord et dans le golfe de Gabès durant l’après-midi, incitant à la prudence pour les activités nautiques.

Concernant les températures, la baisse sera généralisée. Les maximales devraient osciller entre 30 et 36 degrés Celsius sur les régions côtières et les hauteurs. Dans le reste des régions, le mercure affichera entre 37 et 42 degrés, avec des pointes locales pouvant atteindre 44 degrés dans le sud, sous l’influence du sirocco.

Cette évolution météorologique marque un changement notable après une période de fortes chaleurs, apportant un peu de fraîcheur et d’humidité sur le territoire tunisien.