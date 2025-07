Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a donné, ce dimanche, à la maison des jeunes de l’Ariana, le coup d’envoi officiel du programme national d’activités estivales et de tourisme pour jeunes, qui vont profiter à plus de 181.000 jeunes.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que les activités programmées au profit des jeunes, qu’elles soient scientifiques, sociales ou culturelles, favoriseront leur intégration économique et sociale.

“Ces programmes ciblent les jeunes vivant dans les zones de l’intérieur du pays et dans les quartiers à forte densité, conformément aux orientations du président de la République, Kaïs Saïed”, a déclaré le ministre.

Il a également considéré que cette initiative constitue un point de départ pour une écoute plus attentive des jeunes, en ajoutant : “Nous espérons que ces manifestations ne se limiteront pas à la saison estivale, mais qu’elles s’étendront sur toute l’année, selon les spécificités de chaque saison”.

Par ailleurs, le ministre a souligné que la lutte contre l’addiction constitue un axe fondamental sur lequel travaille le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les ministères de la Femme et de la Famille, de l’Intérieur et de la Justice, afin d’éradiquer ce fléau qui menace la jeunesse.

“Nous avons accompli des progrès importants sur ce sujet et nous sommes en train d’obtenir des résultats positifs”, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de la Jeunesse, Anouar Yahia, a indiqué que le programme national d’activités estivales et de tourisme pour jeunes s’étendra sur deux mois dans toutes les régions du pays, contrairement aux années précédentes, où ces activités étaient limitées aux zones côtières et aux régions dotées de centres de camping.

“Ce programme qui couvrira l’ensemble des gouvernorats, s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de l’Etat axée sur l’intérêt porté aux jeunes dans les régions intérieures et éloignées”, a-t-il souligné, ajoutant que “les activités estivales offrent une opportunité d’intégration pour les élèves, les chômeurs et d’autres jeunes, tout en favorisant leur mobilité, conformément aux objectifs de la stratégie nationale pour la jeunesse”.

Il a précisé que dans le cadre de la stratégie nationale pour la jeunesse, de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent, ainsi que de la stratégie nationale de transition climatique, l’Etat cherche à rapprocher ces politiques des jeunes, considérant que la question de la jeunesse est globale et concerne tous les ministères et tous les acteurs impliqués.