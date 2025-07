La 42ᵉ promotion de l’Institut de défense nationale (IDN) a clôturé, lundi, son cycle annuel consacré à la mise en place d’une « approche nationale intégrée pour exploiter l’intelligence artificielle (IA) au service du développement économique et social et du renforcement de la sécurité nationale ».

Au total, 48 participants représentant quinze ministères et institutions publiques – dont les ministères de la Défense, de l’Intérieur, de l’Enseignement supérieur, et de la Présidence de la République – ont planché durant un an sur les enjeux de l’IA.

Présidant la cérémonie, le ministre de la Défense, Khaled Sehili, a estimé que la thématique retenue « illustre la volonté d’anticiper les défis à venir et de mobiliser toutes les compétences nationales ». Il a rappelé que la Tunisie « a déjà engagé ce chantier » en misant sur la formation, la recherche-développement, l’entrepreneuriat innovant et la coopération avec les pays et entreprises pionniers du secteur.

Le rapport final des participants, a-t-il ajouté, constituera une référence stratégique destinée aux décideurs publics comme privés.