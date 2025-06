ASBU 2025 : la télévision et la radio tunisiennes brillent avec quatre distinctions

La Tunisie a remporté quatre prix à la clôture de la 25ème édition du Festival arabe de la radio et de la télévision organisée du 23 au 26 juin 2025 par l’Union des radios et télévisions arabes (ASBU). Le palmarès des compétitions, officielle et parallèle, a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée dans la soirée du jeudi au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture Chedly Klibi-Tunis.

L’Etablissement de la télévision nationale tunisienne a remporté deux distinctions : le premier prix dans la catégorie “programmes de débat” pour l’émission “Iradat al-Hayat” (Volonté de vivre), ainsi que le deuxième prix dans la compétition “nouveaux médias” pour la production “La Tunisie et Malte, mémoire de la Méditerranée”.

L’Etablissement de la radio nationale tunisienne a décroché le premier prix dans la compétition principale de la radio dans le registre dramatique (inspiré de la littérature mondiale), pour la production “Les règles de l’amour… en quête de soi”.

La radio privée Diwan FM a, quant à elle, remporté le premier prix dans la catégorie des programmes sportifs (sport féminin), pour l’émission “Championnes d’or”.

Un total de 54 prix, récompensant des productions radiophoniques et télévisées dans les différentes catégories des compétitions, officielle et parallèle, ont été décernés à des productions représentant 15 pays : la Palestine, les Emirats arabes unis, le Qatar, la Chine, la Jordanie, le Sultanat d’Oman, l’Algérie, le Koweit, l’Arabie Saoudite, l’Irak, le Maroc, l’Egypte, le Soudan, le Liban et la Tunisie.

Une sélection 299 œuvres dont 145 œuvres radiophoniques et 154 œuvres télévisées ont participé à la 25ème édition du festival de l’ASBU ayant pour thème “L’espace de convergence et de créativité”. Dans la catégorie radio, 109 stations ont été en lice dans la compétition officielle et 36 dans la compétition parallèle. Dans la compétition TV, 107 chaînes ont été en course dans la compétition officielle et 47 dans la compétition parallèle.

Le tomber de rideau de la 25ème édition du festival a été marqué par un spectacle poético-musical singulier, fusionnant le classique et le contemporain. Intitulée “Le cheval et la nuit”, la production signée par l’artiste Karim Thlibi et dirigée par le chef d’orchestre Raçem Dammak, a offert une ouverture puissante et poétique à ce célèbre vers “el Khaylou wa ellaylou wa elbaydaou taarifouni” (Les chevaux, la nuit… et le désert me connaissent) de l’illustre poète arabe Al-Moutanabbi, emportant l’auditoire dans une odyssée poétique et musicale à travers le temps.

Entre poèmes chantés, envolées lyriques et arrangements contemporains, le public a été entraîné dans une véritable traversée aux confins des langues et des sonorités. Une ode à l’identité arabe portée sur scène par des voix venues de Tunisie, de Syrie, du Liban, d’Irak, d’Algérie, du Maroc et d’Egypte, tissant une fresque sonore et visuelle d’une diversité envoûtante, où chaque artiste a livré son souffle, pour faire résonner en musique, une mémoire partagée.