La Tunisie a avancé de 27 places dans le dernier classement des performances de 118 pays dans le monde, en matière d’indicateurs de transition énergétique. Selon le dernier rapport “Energy Transition Index (ETI) 2025, le pays qui était en 2024, au 89ème rang mondial, s’est classé 62ᵉ en 2025 et 2ᵉ dans la région d’Afrique du nord et Moyen-orient.

Avec un score global de 54,6 points et un bon classement au niveau régional, la Tunisie a témoigné, ainsi, de ses avancées consolidées sur la voie de la transition énergétique, d’après ce rapport publié au mois de juin courant, par le Forum économique mondial (WEF).

Selon l’indice du WEF, qui fait l’évaluation des performances de 118 pays selon 43 indicateurs, reposant sur trois grands axes : la sécurité énergétique, la durabilité et l’équité d’accès à l’énergie, la Tunisie s’est distinguée surtout par son aptitude et la préparation de son système énergétique à aller de l’avant sur la voie du déploiement des énergies renouvelables et de la transition énergétique.

Il s’agit en premier lieu, de la sécurité, la durabilité et l’équité de son système énergétique, en dépit des besoins de renforcement de la gouvernance et de l’amélioration des aspects d’innovation et d’investissement.

Sur le plan régional, la Tunisie, avec son score de 54,6 points, s’est forgée une place de choix dans la région MENA, en étant la deuxième juste derrière l’Arabie Saoudite (60ᵉ avec 55,0 points) et avant les Emirats arabes Unis (UAE) (48ᵉ avec 58,4 points).

Par rapport à d’autres pays africains, la Tunisie se place derrière un leader continental, qui est le Nigeria (61ᵉ, score ~54,8), et devance des pays tels que la Namibie (64e rang mondial), Maurice (69e), le Maroc (70e), l’Égypte (74e), l’Afrique du Sud (79e), le Kenya (88e) et l’Algérie (89e). La Côte d’Ivoire, quant à elle, ferme le Top 10 africain en se positionnant au 90e rang mondial.

Dans le détail, le score de la Tunisie en termes de Performance du système (sécurité, durabilité, équité) est 59,7 alors qu’en termes de Préparation à la transition (gouvernance, infrastructure, innovation, investissements…), son score est à 46,9.

“Jusqu’à ce jour, la capacité d’énergie solaire installée en Tunisie est estimée à environ 700 MW (toutes énergies confondues, solaire, éolien, hydro…) et sera portée, d’ici la fin de 2025, à 1000MW”, a indiqué à l’agence TAP, Nefaâ Baccari, directeur de l’Energie solaire au sein de l’Agence Nationale de la maitrise de l’énergie (ANME).

Commentant l’Indice de Transition énergétique, Baccari a qualifié le classement de la Tunisie d’important” et d’attendu”, “compte tenu des efforts déployés depuis environ 9 ans pour réaliser la transition énergétique espérée”. Ces efforts ont porté, entre autres, d’après le responsable, sur la création et l’actualisation du cadre règlementaire et la simplification des procédures.

“Nous allons récolter, enfin, les fruits de ces efforts et ressentir l’impact des actions entreprises, d’année en année, jusqu’à la concrétisation des objectifs de transition énergétique”, s’est-il félicité, ajoutant que la finalité est de soutenir “tout effort visant à atteindre les objectifs de transition énergétique à l’horizon 2035 et ceux de la neutralité carbone en 2050”.

Il y a lieu de rappeler que l’indice de transition énergétique prend également en compte la capacité des pays à opérer leur transition énergétique, en s’appuyant sur des critères comme le cadre réglementaire, les investissements, l’innovation, les infrastructures, ainsi que le capital humain.