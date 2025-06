L’Observatoire tunisien de l’Économie (OTE) organisera le 30 juin 2025 une conférence nationale sur les violations du droit à l’éducation en Tunisie, dans un contexte marqué par des incidents tragiques qui révèlent les défaillances du système éducatif public.

La conférence, intitulée “L’école publique en Tunisie : Entre engagements constitutionnels et violations du droit à l’éducation : N’est-il pas temps pour une économie basée sur les droits ?”, se déroulera à Tunis et mettra l’accent sur les résultats d’une étude de cas menée dans le gouvernorat de Kasserine.

Dans une annonce faite sur la page officielle Facebook de l’OTE, cette initiative intervient dans un contexte de crise marqué par des incidents tragiques récents, notamment l’effondrement d’un mur de lycée à Sidi Bouzid ayant causé la mort de trois élèves et un accident de transport scolaire à Kasserine ayant tué un élève. Ces drames révèlent les défaillances du système éducatif face à l’insuffisance des réponses gouvernementales.

Cette étude, élaborée par l’Observatoire du droit à l’éducation en partenariat avec la section régionale de la Fédération de l’enseignement de base de Kasserine, porte le titre “Gouvernorat de Kasserine : Inégalités spatiales et violation du droit à l’éducation”. Elle expose les violations et dysfonctionnements structurels qui entravent l’accès au droit à l’éducation, tout en documentant les disparités géographiques et sociales dans la répartition des ressources et services éducatifs.

L’événement vise à approfondir le débat sur les choix de financement public de l’éducation et à examiner les facteurs structurels qui affectent négativement ce droit fondamental. Les organisateurs proposeront également des solutions de réforme pour remédier à ces défaillances.

La conférence comprendra des sessions de réflexion sur les défis actuels liés au financement de l’éducation et à la garantie de sa mise en œuvre. Les participants examineront des alternatives possibles pour consacrer le droit à l’éducation aux niveaux régional et national.