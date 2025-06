Les femmes occupent 36 % des postes diplomatiques en Tunisie, avec 11 femmes à la tête de consulats et d’ambassades dans le monde, notamment aux États-Unis, en Inde, à Oman, à Belgrade et à Helsinki, a affirmé mardi le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Il participait à une rencontre à l’Académie diplomatique marquant la célébration de la Journée internationale de la femme dans la diplomatie.

En Tunisie, la femme diplomate a investi un domaine longtemps réservé aux hommes, à la faveur du principe de l’égalité des chances défendu par l’Etat tunisien, a-t-il indiqué.

Face aux défis sécuritaires que vit le monde d’aujourd’hui, la femme diplomate tunisienne est appelée à jouer un rôle important dans la recherche de solutions et dans le développement de la diplomatie tunisienne, à travers une approche fondée sur l’innovation, le dévouement et les valeurs humaines pour établir la paix et la sécurité dans le monde. La femme tunisienne a, t-il, relevé, a prouvé sa compétence dans ce secteur et mérite une reconnaissance mondiale.

Des organisations onusiennes concernées par la question ont pris par à la rencontre qui s’est focalisée sur la réalité de la femme diplomate en Tunisie et dans le monde.

La coordinatrice des Nations unies en Tunisie Rana Taha a fait observer que l’organisation onusienne passe par la période la plus difficile jamais connue depuis sa création depuis près de 80 ans, et que la femme diplomate jouera un rôle crucial dans l’établissement de la paix à l’avenir.

Elle a salué la longue tradition de la diplomatie tunisienne depuis l’indépendance, rappelant que la Tunisie compte des pionnières dans le domaine diplomatique, reconnues par les Nations unies, à l’instar de l’activiste diplomatique Radhia Mestiri.

La représentante de l’ONU chargée des affaires des femmes tunisiennes et libyennes Florence Basty, a, de son côté, soutenu qu’il existe une reconnaissance internationale des grandes capacités de négociation de la femme tunisienne en diplomatie et que cette reconnaissance remonte à plusieurs décennies, lorsque l’État tunisien indépendant s’est engagé sur la voie du modernisme.

Elle a souligné que la célébration des femmes dans la diplomatie est l’occasion de mettre en avant les réalisations de la femme dans ce domaine et de penser les moyens de développer l’action diplomatique.

Les participants à la rencontre ont assisté à la projection d’un documentaire intitulé « La femme tunisienne et la diplomatie », comportant les témoignages de diplomates tunisiennes qui évoquent leurs expériences professionnelles.