Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a participé lundi à Alger, à la 16ème session de la Commission du développement social, et ce, à l’invitation de la ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, ainsi que de la secrétaire exécutive de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale (CESAO).

Le ministre des Affaires sociales participera également, mardi 24 et mercredi 25 juin 2025 à Alger, au quatrième Forum arabe pour l’égalité, organisé par la CESAO en partenariat avec le ministère algérien de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, selon un communiqué du ministère.

À cette occasion, le ministre des Affaires sociales a mis en avant les principales réformes sociales menées par la Tunisie, qui reposent essentiellement sur le principe de la justice sociale réelle, en adoptant une approche socio-économique visant à promouvoir l’autonomie et la création de richesse. Il a également évoqué l’interdiction de la sous-traitance, l’organisation des contrats de travail, le projet de fonds d’assurance pour la perte d’emploi, ainsi que l’instauration d’un système de protection sociale au profit des ouvrières agricoles.

L’ordre du jour de la seizième session de la Commission du développement social comprend plusieurs points, notamment le suivi de la mise en œuvre des activités du programme de travail de la CESAO, les recommandations de la quinzième session de la Commission (Le Caire 2024), ainsi que les principaux dossiers liés à la réduction des inégalités à travers des réformes de la protection sociale.

Le quatrième Forum arabe pour l’égalité vise à poursuivre les discussions entamées lors des précédents forums et à impliquer les parties prenantes (décideurs politiques, ministres concernés, secteur privé, experts, organisations de la société civile et jeunes du monde arabe) dans un dialogue susceptible de déboucher sur des solutions concrètes pour remédier aux inégalités.