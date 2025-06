La rencontre entre le RB Salzbourg et Al-Hilal se jouera à minuit (00h00) dans la nuit de dimanche à lundi. Le match sera diffusé en direct sur DAZN et disponible en streaming via les plateformes concernées.

Ce duel promet d’être intense et captivant, offrant aux passionnés de football une belle affiche à ne pas manquer. Que vous soyez supporter de Salzbourg ou d’Al-Hilal, tout est prêt pour vivre un grand moment de sport.

Bonne nouvelle : aucun abonnement n’est nécessaire pour suivre la Coupe du Monde des Clubs 2025 sur DAZN, la diffusion est gratuite