Le processus d’approvisionnement des minoteries en blés dur et tendre dans le gouvernorat du Kef, a été entamé, mercredi 18 juin, a annoncé le directeur régional de l’Office des céréales, Zied Ayadi.

Il a ajouté, à l’Agence TAP, qu’il s’agit d’une mesure proactive visant à accélérer le processus de collecte et de stockage des céréales et de protéger les quantités des céréales collectées, notamment, en plein air et dont le volume avoisine les 301 mille quintaux, jusqu’au lundi 16 juin.

Le transport de la récolte céréalière, estimée à près de 2 millions de quintaux pour la présente saison agricole, sera assuré par une flotte de 400 camions ainsi que par voie ferroviaire.