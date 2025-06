Le ministère de la santé a rappelé, ce mercredi, l’importance de l’examen médical prénuptial dans la prévention des maladies héréditaires et infectieuses.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère indique que cet examen médical est assuré gratuitement dans l’ensemble des établissements publics de santé.

“Cet examen est une une garantie pour la santé du couple, de la famille et de la société, et constitue une étape essentielle pour un mariage réussi, une famille soudée et une société plus sûre, notamment dans un contexte de transformations sociales rapides et de multiplication des problèmes de santé”, lit-on de même source.

Le ministère précise que ce service vise à lutter contre la propagation des maladies héréditaires et infectieuses à travers le dépistage précoce des affections graves comme la thalassémie, l’hépatite B et C, ou encore le VIH (SIDA).

Les examens médicaux réalisés dans le cadre de la consultation prénuptiale comprennent une consultation médicale spécialisée, des analyses de sang importantes et spécifiques, suivies de séances d’orientation et de conseil sanitaire en fonction des résultats. La consultation fournit également des informations essentielles pour aider à prendre des décisions éclairées en matière de procréation, tout en contribuant à réduire la transmission d’infections au sein de la famille et de la communauté, ajoute le communiqué.