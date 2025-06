Tunis, le 18 juin – Après une période de temps stable, la Tunisie s’apprête à connaître une dégradation des conditions météorologiques ce mercredi. L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit l’arrivée de nuages denses et de cellules orageuses accompagnées de pluies, notamment sur certaines régions.

Dans le détail, la journée débutera avec un ciel partiellement nuageux. C’est en après-midi que les nuages se feront plus présents, en particulier sur les hauteurs Ouest, le Centre et le Sud du pays. Ces zones seront les premières à être touchées par des averses, parfois orageuses.

En fin de journée et durant la nuit, le phénomène s’étendra pour concerner les régions côtières du Nord. Les habitants de ces zones devront donc s’attendre à des précipitations.

Côté vent, il soufflera principalement du secteur Nord sur le Nord et le Centre du pays. Au Sud, il sera de secteur Est. Le vent sera relativement fort près des côtes et dans le Sud, tandis qu’il restera faible à modéré sur le reste du territoire. La prudence est de mise pour les activités maritimes : la mer sera agitée dans le Nord et peu agitée à houleuse sur le reste des côtes.

Concernant les températures, une légère baisse est attendue. Les maximales devraient se situer entre 28 et 33 degrés Celsius sur les côtes et les hauteurs. Ailleurs dans le pays, le mercure affichera des valeurs comprises entre 34 et 39 degrés Celsius. Cette baisse, bien que légère, pourrait apporter un certain soulagement face aux chaleurs récentes.