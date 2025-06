Les préparatifs de l’organisation de la cinquième édition du Festival international d’Oudhna, au gouvernorat de Ben Arous, étaient au centre d’une séance de travail tenue, mardi, au siège du ministère des Affaires Culturelles.

La séance a été présidée par la ministre des Affaires Culturelles en présence d’un nombre de cadres de son département, indique un communiqué du ministère publié dans l’après midi.

Elle s’inscrit dans le cadre du suivi des préparatifs pour les festivals nationaux organisés durant la saison estivale.

Le ministère indique que le Festival international d’Oudhna « se spécialisera dans les arts populaires et ce dans le cadre de l’organisation et la règlementation des festivals en vue de garantir la représentativité de tous les styles artistiques ».

La séance a également permis de passer en revue l’ensemble de la programmation “musicale et artistique, locale et internationale, proposée pour la prochaine édition qui se déroulera du 26 juillet et le 5 août 2025”, indique la même source.

Le festival international d’Oudhna est organisé chaque année à l’amphithéâtre du site archéologique d’Oudhna.

Le site d’Oudhna, situé à 30 kilomètres au Sud-ouest de Tunis, dans la vallée d’Oued Miliane, se dresse sur une plaine verte et fertile riche en couleurs, témoignant des multiples civilisations qui se sont succédé sur cette terre depuis l’Antiquité.

Datant de l’an 27 avant J.- C., Oudhna est l’une des plus anciennes colonies en Afrique Romaine avec son Capitole, ses temples, aqueducs, thermes publics romains, maisons romaines et autres grandes fresques en mosaïque.

L’amphithéâtre d’Oudhna, un monument semi-creusé aux dépends d’une colline à la limite de la ville, du côté nord-est, est le troisième en Tunisie après ceux de Carthage et de Thysdrus, avec une capacité d’environ 16 mille spectateurs.