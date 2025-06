Dans le cadre des Salons artistiques d’Ennejma Ezzahra, le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) accueille un concert musical collectif intitulé “Quatre siècles au piano”, sous la direction artistique de Sana Trabelsi avec le pianiste Abdelmalek Loubiri et l’invitée d’honneur la soprano Amira Loubiri, et ce, vendredi 20 juin 2025 à partir de 11h00, au Palais d’Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said.

“Quatre siècles au piano” est un voyage musical à travers le temps, un dialogue entre générations -celles de compositeurs internationaux et de brillants pianistes tunisiens- célébrant le répertoire pianistique dans toute sa richesse et son évolution.

Ce concert qui réunit sur une même scène de jeunes élèves des conservatoires nationaux et publics tunisiens, ainsi qu’une pléiade de jeunes pianistes issus de l’Institut Supérieur de Musique (ISM) de Tunis, fera résonner les grandes étapes de l’histoire du clavier : du contrepoint baroque aux tourments romantiques, de la clarté classique aux raffinements pré-impressionnistes.

A travers les œuvres de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Brahms, Haydn et Fauré, ce sont des idées qui se transmettent, se partagent et se réinventent, portées par l’engagement de chacun et le plaisir d’unir les doigts autour d’un même instrument.