Les députés du Conseil national des régions et des districts (CNRD), ainsi que des responsables gouvernementaux ont entamé, mardi, l’examen des grandes lignes reliant la construction démocratique par la base au plan de développement (2026/2030), en vue de parvenir à un ensemble de recommandations.

Intervenant lors de l’ouverture d’une journée d’étude organisée sur le plan de développement et la construction démocratique par la base, en présence du ministre de l’Economie et de la planification Samir Abdelhafidh, le président du CNRD, Imed Derbali a indiqué que la construction démocratique par la base constitue une nouvelle orientation stratégique qui sert à l’élaboration du plan de développement et la réponse aux revendications du peuple sans aucune exclusion.

Il a fait remarquer qu’une nouvelle approche participative sera élaborée, laquelle s’appuie sur l’audition des citoyens, à travers les conseils locaux, régionaux et nationaux, ce qui garantit une distribution équitable.

Le ministre a indiqué que près de 1200 sessions d’accompagnement pour les conseils locaux, ont été organisées jusqu’au 10 juin 2025, précisant que le nouveau plan de développement s’inscrit dans le cadre de la construction démocratique par la base.

Il a ajouté que l’élaboration du plan de développement s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des principes de la constitution et du renforcement des piliers de la construction démocratique par la base.

Le ministre a, également, souligné que pour l’élaboration du plan de développement ( 2026-2030), près de 60 réunions aux niveaux des conseils régionaux ont été tenues, en plus de 6 séances organisées pour les conseils des districts.

Il a fait remarquer que le ministère a assuré l’accompagnement et l’encadrement du CNRD pour identifier la situation en matière de développement, fixer les priorités et les axes pour les cinq prochaine années.

Il s’est dit confiant quant à la capacité des conseils locaux, régionaux et des districts à accomplir leurs travaux dans les délais fixés, vu l’avancement constaté notamment au niveau des conseils locaux.

Abedelhafidh a, dans le même cadre, souligné l’importance de prendre en considération les défis qui se posent, en particulier ceux liés aux équilibres financiers de l’État et au nombre important de projets en cours.

Le ministre a mis en exergue le rôle du Conseil national des régions et des districts en matière d’élaboration du plan quinquennal de développement, en plus de l’importance des spécificités de chaque région et de ses avantages comparatifs.

Il a conclu en soulignant l’ambition du Ministère, à travers le plan et dans le cadre de la nouvelle répartition territoriale, d’élever le niveau de compétitivité de l’économie nationale d’une manière qui aide à créer des opportunités d’emploi et à améliorer la qualité de vie en boostant les investissements publics.