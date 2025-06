Après une première en mars dernier, le concert “Mélodies d’Orient” revient dans une nouvelle version, le 18 juin 2025 à 20H00 au Théâtre de l’Opéra de la Cité de la Culture Chedly Klibi qui accueillera cette nouvelle édition intitulée “Lila men Alf Lila”, une soirée musicale hors du commun, à la croisée du rêve, de l’hommage et du chef-d’œuvre oriental.

Ce spectacle rend d’abord hommage à la grande diva arabe Oum Kalthoum, mais célèbre également les figures emblématiques de son époque, parmi lesquelles Mohamed Abdelwahab, Farid Al Atrach, Ismahan, Mohamed Al Mougi, Abdelhalim Hafez, les frères Rahbani et Omar Khairat.

Sur scène, le Carthage Symphony Orchestra (CSO), dirigé par le maestro Hafedh Makni, sera accompagné du chœur mené par Mourad Gaaloul. Le concert comptera un invité d’honneur de renom en l’occurrence le violoniste Mohamed Makni, qui interprétera et dirigera certaines œuvres du programme. Les arrangements symphoniques inédits, spécialement conçus pour l’occasion, sont signés par Mohamed Makni et Wassim Makni.

Cette édition se distingue également par son cadre , le Théâtre de l’Opéra de Tunis. Pour mieux accueillir le public, l’organisation a prévu une nouvelle répartition des places en zones (A,B,C,D,E, F, G,H et I) en orchestre, ainsi que des emplacements en Balcon 1 et 2. Les tarifs sont fixés à 40 dinars pour l’orchestre (toutes zones confondues), 30 dinars pour le Balcon 1 et 20 dinars pour le Balcon 2.