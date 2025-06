La Tunisie a achevé ce dimanche sa participation à la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique à Changsha, dans un contexte où le volume des échanges commerciaux bilatéraux dépasse les 9 milliards de dinars.

Organisé du 12 au 15 juin sous le thème « La Chine et l’Afrique, ensemble vers la modernisation », cet événement a permis à la Tunisie de mettre en avant ses produits les plus compétitifs, notamment dans les secteurs agroalimentaire et artisanal, auprès des consommateurs et investisseurs chinois.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont atteint une valeur de 9,2 milliards de dinars en 2024, contre 8,6 milliards en 2023, soit une croissance de 8 %, selon les données du Centre de promotion des exportations (CEPEX).

Cette participation s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer la présence tunisienne sur le marché chinois, premier marché de consommation au monde. La Tunisie mise sur des secteurs porteurs tels que les énergies renouvelables, les infrastructures, la santé et les technologies pour attirer davantage d’investissements chinois.

Le pays tire parti de sa position géographique privilégiée et de son réseau d’accords commerciaux préférentiels avec plusieurs pays africains pour se positionner comme une plateforme d’exportation stratégique vers le continent.

L’Exposition a réuni décideurs, représentants gouvernementaux et institutions financières des deux régions pour explorer de nouveaux mécanismes de financement dans le cadre d’une coopération tripartite « Tunisie-Chine-Afrique », s’inscrivant dans le cadre de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route ».