L’Espérance Sportive de Tunis (EST) s’apprête à marquer l’histoire en participant à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, qui se tiendra aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet. Aux côtés d’Al Ahly, du WAC de Casablanca et de Mamelodi Sundowns, les Sang et Or représenteront l’Afrique dans cette édition inédite, élargie à 32 équipes. Cette compétition offre à l’EST, quadruple championne d’Afrique, une nouvelle opportunité de se mesurer à l’élite mondiale et de consolider son statut.

Un Groupe de Taille Mondiale

L’Espérance de Tunis a été placée dans le groupe D, un défi de taille face à des adversaires de renom :

CR Flamengo (Brésil) : Ce géant sud-américain, vainqueur cette année du Campeonato Carioca et de la Supercoupe du Brésil, est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Brésil et de la Copa Libertadores.

Los Angeles FC (États-Unis) : Vainqueur de la MLS Cup en 2022 et qualifié après un barrage victorieux, le club américain jouera à domicile et tentera de briller.

Chelsea FC (Angleterre) : En remportant la Ligue Europa Conférence cette saison, le club londonien est devenu la seule équipe à avoir gagné toutes les compétitions européennes. Déjà vainqueur du Mondial des Clubs en 2021, Chelsea vise un doublé historique.

L’Ambition de Franchir un Cap

Pour sa quatrième participation à la Coupe du Monde des Clubs, l’EST ambitionne d’améliorer ses performances passées. Lors de ses précédentes apparitions en 2011, 2018 et 2019, le club a connu des parcours mitigés, enregistrant des défaites mais aussi des victoires marquantes, comme le plus large score de l’histoire du tournoi (6-2 face à Al-Sadd en 2019). Cette année, l’objectif est clair : se qualifier pour le deuxième tour.

L’équipe tunisienne aborde ce tournoi fort d’une belle saison nationale, marquée par un triplé (Supercoupe, Coupe et Championnat) sous la direction de l’entraîneur Maher Kanzari. Malgré une élimination décevante en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique, les joueurs de l’Espérance semblent déterminés à relever le défi américain.

Préparation et Joueurs Clés

Le staff technique de l’EST a opté pour une approche classique, privilégiant un rythme d’entraînement habituel au parc B à Tunis, puis à Detroit aux USA, sans matchs amicaux spécifiques. L’effectif est quasiment inchangé, à l’exception de quelques éléments écartés.

L’Espérance comptera sur des joueurs clés pour faire la différence, notamment la paire brésilienne Yan Sass et Rodrigo Rodrigues, les internationaux algériens Mohamed Amine Tougai et Youssef Belaili, ainsi que le capitaine Mohamed Amine Ben Hmida.

Le calendrier des matchs est le suivant :

17 juin : Contre CR Flamengo au Lincoln Financial Field (Philadelphie)

20 juin : Contre Los Angeles FC au GEODIS Park (Nashville)

25 juin : Contre Chelsea FC au Lincoln Financial Field (Philadelphie)

L’Espérance Sportive de Tunis est prête à écrire une nouvelle page de son histoire et à relever ce défi d’envergure mondiale.