Dans son dernier film “From Ground Zero”, le cinéaste palestinien Rashid Masharawi présente 22 histoires inédites du quotidien dans la bande de Gaza, résumé d’une vie dans le chaos avec une touche d’optimisme.

“From Ground Zero” a fait sa première tunisienne, jeudi soir, à la salle de cinéma Ciné350 à la Cité de la Culture en prévision de sa sortie dans les salles le mercredi prochain, 18 juin, comme l’a annoncé la productrice Dorra Bouchoucha.

Ce film, déjà sorti dans plusieurs pays occidentaux tels que la France et les Etats Unis, est une coproduction internationale réunissant plusieurs pays (Palestine, France, Qatar, Émirats arabes unis, Suisse, Danemark) avec la participation de Nomadis Images de Dorra Bouchoucha. Il est distribué en Tunisie par Easy Distribution.

“From Ground Zero” (1h54), candidat de la Palestine aux Oscars 2025, a été sélectionné dans plusieurs festivals notamment aux Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2024 dans la section dédiée au cinéma palestinien.

Il est le fruit d’une initiative lancée par le Fonds Masharawi pour les cinéastes de Gaza, créé en novembre 2023. Ce fonds a pour mission de soutenir et de promouvoir les voix artistiques émergentes de Gaza, un territoire souvent sous-représenté dans le paysage cinématographique mondial.

Cette sélection de courts métrages formant le projet de Masharawi comprend six fictions dont No Signal de Mohammad Al Sharif (4′), Tout va bien de Nidal Damo (4′), Charm de Bashar Al Balbisi (4′), Le Professeur de Tamer Nijim (5′), Jour d’école d’Ahmed Al Danaf (3′) et Taxi Wanissa d’Etimad Washah (5′).

Seize courts sont du genre documentaire avec Selfies de Reema Mahmoud (8′), Sorry Cinema d’Ahmed Hassouna (7′), Flashback d’Islam Al Zeriei (5′), Echo de Moustafa Koulab (3′), Peau douce de Khamis Masharawi (8′), Surcharge d’Ala’a Islam Ayoub (4′), Le Paradis de l’enfer de Karim Satoum (5′), 24 heures d’Alaa Damo (6′), Jad et Nathalie d’Aws Al-Banna (3′), Recycling de Rabab Khamis (3′), Offrandes de Mustafa Al Nabih (5′), Non de Hana Eleiwa (8′), Farah et Myriam de Wissam Moussa (6′), Fragments de Basel El Maqousi (3′), Hors cadre de Neda’a Abu Hassnah (7′) et Réveil de Mahdi Karirah (5′).

Les courts métrages formant ce Drame social ont été tous réalisés à Gaza, ville natale du réalisateur, qui a choisi de donner la voix à des réalisateurs de la Bande assiégée pendant la guerre du 7 Octobre 2023. Résultat, un film assez touchant, avec une musique de Naseer Shamma, et où le spectateur découvre de plus près le vécu de gens ayant tout perdu et gardent toujours espoir en un lendemain meilleur.

Rashid Masharawi a réussi à offrir un récit intimiste et humaniste où l’histoire de chacun compte. Chaque réalisateur a choisi de zoumer sur la question qui le préoccupe le plus et qui définit sa vision de la vie en temps de guerre.

A travers un nombre important de courts, le réalisateur a essayé de lever le voile sur le vécu de gens désarmés et d’un univers qui diffère des images de la guerre dans l’actualité et les médias en général.

“From Ground Zero” est un film d’actualité où le regard poétique et optimiste défie la guerre, réussissant ainsi à sortir ces gens de leur quotidien difficile. La caméra leur a donné des ailes pour voyager dans le rêve et voir la vie autrement. Pour certains, la guerre a tout arraché, leurs rêves sont brisés et l’espoir en un lendemain meilleur ne semble pas évident. D’autres, vivent dans les décombres de la guerre mais réussissent à se relever.

La caméra pénètre dans l’univers impitoyable de la guerre et ses ravages sur la psychologie de gens affaiblie par la peur, la perte des leurs, la maladie, la faim et la pauvreté.

Les camps des réfugiés et le déplacement des populations sous les bombardements, sont des images devenues quasi familières mais que le film présente dans une vision artistique et humaniste où la ligne entre la réalité et la fiction semble assez fine.

“From Ground Zero” est une récriture de l’histoire de la guerre et un témoignage collectif sur une humanité perdue qui trouvera certainement sa place dans les manuscrits et les rayons des Bibliothèques.