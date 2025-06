11 soirées aux sonorités de sept pays (Tunisie, Italie, Belgique, Espagne, Algérie, Canada et l’Autriche) sont au programme de la 38ème édition du Festival international de musique symphonique “Les Nocturnes d’El Jem” qui se tiendra du 12 juillet au 16 aout 2025. La programmation a été dévoilée ce mardi lors d’une conférence de presse conjointe avec le festival international de Dougga et mise en ligne sur le site officiel du Festival international de musique symphonique d’El Jem.

L’ouverture sera avec des légendes italiennes qui s’invitent à El Jem avec l’Orchestre de chambre Florentine fondé en 1981 par le Maestro Giuseppe Lanzetta, son actuel directeur permanent, et considéré comme “l’un des meilleurs orchestres européens depuis Camer”. En quelques années, l’Orchestre a attiré l’attention de la critique nationale et internationale grâce à de nombreux concerts organisés aussi bien en Italie, pour les institutions musicales les plus importantes, qu’à l’étranger dans diverses tournées dans différents coins du monde.

Dans une soirée aux couleurs de la Belgique intitulée “Alors on danse”, l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie (ORCW) offrira un cocktail bien varié entre répertoire classique, chansons arméniennes, danses Roumaines et un hommage à la chanson tunisienne.

Fondé en 1984, l’Orchestre de Cámara Villa de Madrid (Espagne) qui présentera “Danses du monde et musique espagnole”, se produit avec des instruments de grande valeur artistique et historique.

De la baguette du chef d’orchestre hongrois Laszlo Gyuker, l’Orchestre du Bal de l’opéra de Vienne propose les plus belles valses de Vienne avec la soprano Verena Tranker, saluée par la presse pour sa “belle, délicate, enjouée et aigue voix de soprano” ainsi que pour son “charisme scénique” et le ténor Clemens Kerschbaumer ayant connu un grand succès avec son interprétation de “George Brown” dans “La Dame blanche”.

Sous la houlette de Lotfi Said, l’Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger, composé de plus de soixante musiciens algériens professionnels sera présent avec la jeune soprano algérienne Sérine Dina Khiari, connue pour son talent exceptionnel et le ténor Bilal Sahraoui.

Des airs du Canada sont au programme avec Oriental Heritage Choir “la chorale de l’héritage oriental”.

Du côté de la Tunisie, et dans un concert exceptionnel réunissant 130 artistes sur scène, Hassen Doss propose dans son nouveau spectacle avec l’Orchestre et le Chœur El Manar”, sous la direction de la cheffe d’orchestre Salma Masmoudi, une fusion des styles, entre chansons anciennes, titres populaires et créations personnelles. Les festivaliers auront à découvrir une nouvelle expérience musicale “Les Etoiles Symphoniques : 24 Parfums de Tunisie”, une édition spéciale de l’œuvre acclamée du pianiste et compositeur tunisien Mohamed Ali Kammoun. 120 artistes seront sur scène, dont 50 jeunes virtuoses, 70 choristes intergénérationnels, des solistes talentueux, et un orchestre symphonique dirigé par Achraf Bettibi.

L’événement musical d’exception organisé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis en 2025 “La Nuit des Chefs” fera sa première entrée à El Jem réunissant, lors d’une même soirée, plusieurs chefs d’orchestre de renom qui se succèdent à la direction de l’Orchestre Symphonique Tunisien (OST) et du Chœur de l’Opéra de Tunis pour un voyage musical à travers les œuvres majeures du patrimoine méditerranéen, enrichi par des incursions dans le répertoire classique occidental. Le Carthage Symphony Orchestra (CSO), de Hafedh Makni donnera l’avant dernier concert de cette édition 2025 qui sera clôturée par l’artiste autrichien pluridisciplinaire, le violoniste Yury Revich, Représentant honoraire de l’UNICEF en Autriche qui se produira avec l’Orchestre Symphonique Tunisien sous la houlette de maestro Shady Garfi.

Ci-après le programme (par date) des soirées qui débuteront à 21H30 :

12 juillet : Les légendes italiennes s’invitent à El Jem avec l’orchestra Fiorentina da camera–Italy under the stars : Morricone, Puccini, Rota …

17 juillet : Mohamed Ali Kammoun et l’Orchestre Symphonique de Mégrine dans “Les étoiles symphoniques : 24 Parfums de Tunisie”.

19 juillet : La Nuit des Chefs (Tunisie)

24 juillet : Orchestre Royal de chambre de la Wallonie “Alors on danse !” (Belgique)

26 juillet : Orchestra de Camara Villa Madrid “Danses du monde et musique espagnole”

02 aout : l’Orchestre du bal de l’opéra de Vienne “Les plus belles valses de Vienne”

06 aout : Hassen Doss avec l’orchestre et chœur El Manar

09 août : l’Orchestre symphonique de l’Opéra d’Alger

10 aout : Oriental Heritage Choir (Canada)

12 aout : Orchestre symphonique de Carthage

16 aout : Yury Revich et l’Orchestre symphonique tunisien