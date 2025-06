Prévu initialement le jeudi 12 juin 2025 à 9h00, le premier atelier du cycle de réflexion “Les Jeudis du Cinéma”, organisé par l’Union Professionnelle de l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (UPICA), se tiendra finalement le même jour à 17h30, à la salle de cinéma Amilcar à El Manar.

Ce changement d’horaire, informe l’UPICA dans un communiqué, a été décidé en raison de la tenue, le 12 juin à 10h00, d’une audition à l’Assemblée des Représentants du Peuple, consacrée à la discussion du projet de loi sur l’industrie cinématographique n°03/2024, et ce, dans le cadre des travaux de la Commission du Tourisme et de la Culture. La majorité des intervenants lors de l’atelier, explique la même source, ont été conviés à l’audition parlementaire en tant qu’experts auprès de l’instance instigatrice du projet de loi.

Pensés comme des espaces de réflexion, “Les Jeudis du Cinéma” visent à contribuer à réformer et à dynamiser le secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Trois rencontres sont programmées dans le cadre de ce nouveau cycle, les 12, 19 et 26 juin 2025.