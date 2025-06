Tunis, le 11 juin 2025 – La Tunisie s’apprête à vivre une journée ensoleillée ce mercredi 11 juin, avec un ciel généralement clair à peu nuageux sur l’ensemble du territoire, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord dans les régions du Nord et du Centre, tandis qu’il sera de secteur Est dans le Sud. Sa force sera faible à modérée, avec une légère intensification attendue en fin de journée dans le Sud du pays.

Côté mer, les conditions seront peu agitées, offrant un environnement propice aux activités côtières. Les températures maximales devraient osciller entre 27 et 31 degrés Celsius sur les zones côtières et les hauteurs. À l’intérieur des terres, le mercure affichera entre 32 et 38 degrés. Une pointe à 40 degrés est même prévue dans le Sud-Ouest, accompagnée localement d’un coup de sirocco.