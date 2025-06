Tunis, le 10 juin (TAP) – La journée du 10 juin s’annonce sous le signe du soleil et de la douceur estivale sur l’ensemble du territoire tunisien. Les prévisions météorologiques indiquent un ciel majoritairement dégagé à peu nuageux sur la plupart des régions, offrant un temps idéal pour les activités en extérieur.

Le vent, élément clé de cette journée, soufflera principalement du secteur nord sur les régions septentrionales. Au centre et au sud du pays, il adoptera une orientation est. Initialement faible à modéré, il connaîtra un renforcement relatif en fin de journée, particulièrement dans le sud et le long des côtes orientales. Cette légère intensification pourrait localement rafraîchir l’atmosphère en soirée.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la prudence est de mise pour les navigateurs et les baigneurs dans la partie nord du littoral, où la mer sera agitée. Ailleurs, sur le reste des côtes, la mer sera peu agitée à localement agitée, permettant des conditions plus clémentes.

Côté températures, la chaleur sera bien présente mais restera agréable. Les maximales devraient osciller entre 29 et 33 degrés Celsius sur les zones côtières et les hauteurs, offrant un climat tempéré. Pour les régions intérieures, le mercure grimpera davantage, avec des valeurs comprises entre 34 et 39 degrés Celsius, invitant à la recherche de fraîcheur. Une journée typique de juin se profile donc pour la Tunisie, alliant ensoleillement et températures estivales.