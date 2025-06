Tunis, le 9 juin – La Tunisie s’apprête à connaître une journée sous le signe du soleil avec un ciel globalement peu nuageux sur l’ensemble du pays. Cependant, l’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit des conditions de vent et de températures variées selon les régions.

Le vent soufflera principalement du nord sur le Nord du pays, et de l’est sur le Centre et le Sud. Il sera relativement fort près des côtes nord, tandis qu’il restera faible à modéré sur le reste des régions. Attention toutefois, dans l’après-midi, le vent se renforcera sur le Sud, devenant relativement fort.

Côté mer, les navigateurs et les baigneurs devront être vigilants dans le Nord où la mer sera agitée. En revanche, les côtes est bénéficieront d’une mer peu agitée, offrant des conditions plus clémentes.

Les températures maximales afficheront une nette différence entre les zones côtières et l’intérieur des terres. Elles oscilleront entre 28 et 34 degrés Celsius dans les régions côtières et sur les hauteurs. Pour le reste du pays, le mercure grimpera pour atteindre des valeurs comprises entre 35 et 42 degrés Celsius, avec la possible apparition du sirocco, ce vent chaud et sec qui accentue la sensation de chaleur.