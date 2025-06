La productrice tunisienne Dorra Bouchoucha est au jury de la plateforme « Amman Film Industry Days (AFID) du Festival international du film d’Amman – Awal Film (AIFF), prévu dans sa 6ème édition du 2 au 10 juillet 2025, dans la Capitale jordanienne Amman.

Figure incontournable du 7e art en Afrique et dans le monde arabe, Dorra Bouchoucha figure dans un jury international composé de Joseph Bitamba (cinéaste burundais), Eduardo Guillot (programmateur et critique de cinéma espagnol), Linda Mutawi (productrice jordanienne) et Abdulaziz Alshlahei (réalisateur saoudien).

Prévue dans sa 6ème édition, l’AFID a annoncé une sélection de 18 projets sélectionnés, parmi 170 candidatures, par un comité d’experts de l’industrie « pour leur originalité, leur vision artistique et leur potentiel de production ».

“You Don’t Die Two Times” (80′), projet de film coproduit entre l’Algérie, la Tunisie, l’Allemagne et la Franc, figure dans cette sélection de projets prometteurs des plateformes AFID.

Ce documentaire réalisé par Ager Oueslati et produit par Raouf Oueslati, Thomas Kaske et Dhia Jerbi. Synopsis : “Une nuit, un rêve étrange réveille Gift : est-ce le signe avant-coureur d’une fin, et qu’est-ce que c’est ? Lancée dans la périlleuse odyssée de la recherche de l’Europe, Gift raconte les souvenirs qui l’ont poussée à partir. Gift raconte les souvenirs qui l’ont poussée à partir.

Ager Oueslati est journaliste, photographe et réalisatrice de films documentaires. Enfant, elle s’initie à la photographie analogique, commence par capturer des images de son quartier et réalise ses premiers reportages et travaux artistiques. À l’âge de 18 ans, elle commence à écrire comme journaliste pour le magazine municipal Choisy-le-roi, parallèlement à ses études d’histoire à Paris1.

En 2013, elle rejoint la rédaction de France Télévisions et l’École supérieure de journalisme professionnel Lille-Montpellier (ESJ-PRO) en apprentissage, obtenant son diplôme en janvier 2015. Après avoir passé quelques années au sein de la rédaction de France Télévisions, il s’est installé en Tunisie. Là, il collabore avec la presse étrangère. En septembre 2019, il réalise son premier court-métrage, « Exilée », une œuvre de 14 minutes sélectionnée dans plusieurs festivals internationaux.

Raouf Weslati est producteur cofondateur de la société de production Taswir en 2021 avec sa sœur Ager Oueslati. Ensemble, ils coproduisent « You don’t die twotimes », le premier long métrage documentaire d’Ager Oueslati.

La plateforme “Amman Film Industry Days” offre aux cinéastes et producteurs arabes un espace pour présenter leurs projets en développement ou en post-production aux professionnels membres du jury et concourir pour des services en nature et des prix financiers.

L’AFID accueillera également une riche sélection d’ateliers, de masterclasses et de panels conçus pour favoriser des échanges significatifs et une croissance professionnelle.

La nouveauté de l’AFID, cette année, sont “The Spark Series”. Cette première initiative du genre dans le monde arabe mettra en lumière les séries Web en tant que forme de narration innovante et accessible.

Le festival a récemment dévoilé les jurys des sections pour films arabes de fiction, documentaire, court métrage, prix FIPRESCI et la section professionnelle “Amman Film Industry Days” (AFID).

Créé en 2023, le prix FIPRESCI, International Film Critics Awards, est destiné aux longs métrages documentaires arabes en vue de promouvoir le cinéma d’art et encourager le nouveau et le jeune cinéma. En 2024, le festival a lancé la section hors compétition “Spotlight » qui met en lumière des histoires réalisées par des cinéastes arabes, chevronnés et jeunes.

Organisé sous l’égide de la Royal Film Commission (RFC, Jordanie), le Festival international du film d’Amman, Awal Film, constitue une vitrine pour les premiers films arabes et internationaux.