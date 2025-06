A l’occasion de la parution au mois de mai 2025 de ses carnets de notes inédites “Vers l’Orient.

Carnets de voyage de Tanger à Kyoto” (Editions Stock-France) , l’Institut du Monde Arabe (IMA) à Paris organise du 13 au 16 juin 2025 un hommage à la mémoire de l’écrivain, romancier, poète et homme de radio Abdelwahab Meddeb (1946-2014), en vue de redécouvrir l’universalité de sa pensée et la pertinence de ses œuvres à travers des rencontres littéraires, des projections de films et des performances musicales.

Né à Tunis en 1946 et décédé dans la nuit du 5 au 6 novembre 2014 à Paris, Abdelwahab Meddeb était connu du grand public pour son émission “Cultures d’Islam” sur France Culture et son livre “La Maladie de l’Islam”, paru au lendemain des attentats du 11 septembre. Poète, romancier, critique de cinéma, commissaire d’exposition, éditeur, traducteur, historien de l’art, il incarnait cette rencontre singulière entre érudition, réflexion philosophique et sensibilité littéraire et artistique. Imprégnée de Dante et d’Ibn Arabi, son œuvre foisonnante témoigne de sa grande ouverture et puise autant dans les sources européennes -de la philosophie présocratique à la poésie romane médiévale- que dans le patrimoine islamique, entre mystique soufie et poésie arabe et persane.

Abdelwahab Meddeb en courts métrages

L’hommage débutera par la projection le 13 juin prochain, d’une sélection de courts métrages auxquels Abdelwahab Meddeb a participé, soit en tant que protagoniste soit en tant que contributeur à leur réalisation. “Meddeb, éclaireur d’Islam” (2002), zoome sur l’écrivain comme un passeur entre les cultures de l’Orient et de l’Occident. Le court métrage “L’Occident vu de l’Orient” (2005) est inspiré de l’exposition du même nom, inaugurée en juin 2005 au Centre de culture contemporaine de Barcelone. Marquée par une actualité dramatique après le choc du 11 septembre et la guerre en Irak, cette exposition avait été conçue par Abdelwahab Meddeb. “De page en page” (1999) est un film-essai sur la naissance des pages, leur traversée des jours et des siècles. Le film est réalisé à l’occasion de l’exposition “L’aventure des écritures” à la Bibliothèque nationale de France (BNF) avec la participation notamment de Jean Bottéro, Edwy Plenel, Plantu, Jean-Claude Carrière et Abdelwahab Meddeb.

Sera projeté également un extrait du long-métrage documentaire “La parole ou la mort” (2009) qui donne la parole à plusieurs témoignages dont celui d’Abdelwahab Meddeb pour parler des liens tissés par l’art, la culture et la foi.

Un ciné-débat est également au programme autour du film documentaire “Miroirs de Tunis : La Transe et la Pierre”, réalisé par le cinéaste chilien Raoul Ruiz avec Abdelwahab Meddeb comme coscénariste. Le film revient sur l’histoire d’un cinéaste chilien et d’un écrivain tunisien qui se rencontrent à Paris et qui décident de voyager ensemble à Tunis. L’un découvre la ville en étranger, l’autre retrouve sa ville natale où il a grandi, où il a passé son enfance et son adolescence avant de la quitter à l’âge de vingt ans. Les lieux visités deviennent emblématiques à travers deux regards croisés pour évoquer les grandes questions constitutives de cette enfance et qui continuent d’interroger le monde et son avenir : l’islam, le monothéisme, la dispute théologique, la prière, la transe, l’étrangeté, l’exil, la liberté, l’errance etc.

Rencontre littéraire autour des 79 carnets de notes et de voyages retrouvés après son décès.

Dans le cadre des Rencontres littéraires de l’IMA, une discussion est prévue le 14 juin autour de ses 79 carnets de notes et de voyages, partant de l’Occident musulman et allant jusqu’à l’Extrême-Orient, en passant par Le Caire. Ces carnets retrouvés après son décès par sa famille montrent qu’il écrivait sur tout, et partout. Avec Benjamin Stora, historien français, Tiphaine Samoyault, critique littéraire et romancière et Jean-Hubert Martin, historien de l’art, cette rencontre sera l’occasion de mettre en valeur ces manuscrits qui, à eux seuls, constituent des œuvres : d’une graphie minutieuse et appliquée, allant de l’arabe au français, parsemés de croquis architecturaux, de dessins de paysage et de fleurs séchées dénotent son émerveillement face aux lieux visités et témoignent de l’artiste complet qu’il fut.

Lecture et performance musicales

Une lecture musicale de “Vers l’Orient” sera donnée le 14 juin par le musicien et auteur-compositeur-interprète français Arthur H, fin lecteur de l’œuvre de Meddeb. Il lira des extraits des Carnets de voyage sur une création sonore signée Alejandro Van Zandt-Escobar, monteur son français.

Le 16 juin, le rappeur, auteur-compositeur-interprète français Abd al Malik offrira une performance musicale, accompagné du musicien Izo Dio et. Il interprétera des extraits de “Vers l’Orient” à travers un croisement entre la guitare et le texte permettant de livrer une interprétation singulière des textes intimes de feu Abdelwahab Meddeb.