La Tunisie connaîtra une légère hausse des températures ce samedi 7 juin 2025, selon l’Institut National de la Météorologie (INM). Sur les régions côtières et en altitude, les maximales se situeront entre 30 et 35 degrés. Elles grimperont davantage ailleurs, oscillant entre 36 et 41 degrés, avec des épisodes ponctuels de sirocco.

Le ciel sera généralement peu nuageux, mais des formations nuageuses plus épaisses sont attendues durant l’après-midi, notamment dans l’ouest des régions nord et centre. Des cellules orageuses pourraient s’y développer, accompagnées de quelques averses.

Le vent soufflera du sud vers le nord et le centre, modéré à faible. Au sud, il sera relativement fort, venant de l’est. La mer, quant à elle, sera de peu agitée à houleuse.