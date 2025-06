L’Union Professionnelle d’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (UPICA) a annoncé dans un communiqué la reprise du cycle de réflexion “Les jeudis du cinéma” et la constitution de deux groupements professionnels sectoriels spécialisés.

Dans le cadre de la troisième édition de “Les Jeudis du cinéma”, trois ateliers de réflexion sont prévus les jeudis 12, 19 et 26 juin 2025, à la salle de cinéma Amilcar, à El Manar 1-Tunis.

Le premier atelier, portera sur la carte professionnelle dans le secteur cinématographique et audiovisuel. Le deuxième sera consacré au cadre juridique régissant le mécénat culturel en Tunisie et aux plateformes de financement participatif (crowdfunding). Quant au troisième atelier, il portera sur les cahiers des charges relatifs à la création de sociétés privées de production audiovisuelle, de distribution, d’importation de films et d’exploitation des salles de cinéma.

L’Union Professionnelle d’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle a par ailleurs annoncé la constitution de deux groupements professionnels sectoriels spécialisés au sein de ses structures, l’un dédié à l’industrie cinématographique et le deuxième à l’industrie audiovisuelle. Lors de l’assemblée générale élective du jeudi 29 Mai 2025, les membres des bureaux exécutifs des deux groupements ont été élus et les responsabilités ont été réparties comme suit :

Composition du Bureau Exécutif du Groupement Professionnel d’Industrie Cinématographique :

Présidente : Soumaya Jelassi

Vice-Présidente : Hedia Ben Aicha

Membre : Sihem Temimi

Composition du Bureau Exécutif du Groupement Professionnel d’Industrie Audiovisuelle :

Président : Anis Absi

Vice-Président : Anis Mejri

Membre : Ahmed Dos