Le coup d’envoi officiel de la campagne de moisson dans le gouvernorat de Bizerte a été fixé au lundi 9 juin 2025, selon ce qui a été arrêté lors d’une réunion régionale élargie tenue, mercredi, au siège du gouvernorat.

Cette séance de travail a permis de finaliser les préparatifs logistiques et opérationnels en vue d’assurer le bon déroulement de la saison agricole.

Selon les services du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Bizerte, les prévisions de production pour cette saison avoisinent les 2,55 millions de quintaux, soit une moyenne de 26 quintaux à l’hectare.

Cette estimation découle de l’ensemencement de 176 mille ha, répartis entre 99 mille ha de céréales, 60 mille ha de fourrages, 14 mille ha de légumineuses sèches, et 3 000 ha de cultures industrielles.

Tous les membres des cellules de veille et de suivi se sont mobilisés pour réunir les conditions nécessaires à la réussite de la campagne. À cet effet, 326 moissonneuses-batteuses ont été affectées à la région, un parc jugé suffisant pour couvrir l’ensemble des besoins.

La commission régionale préparatoire à la moisson a d’ores et déjà lancé plusieurs campagnes de sensibilisation, d’information et d’encadrement technique à destination de l’ensemble des parties prenantes, et plus particulièrement des agriculteurs et des collecteurs.

Ces initiatives visent à améliorer les conditions de collecte et de stockage, à encourager la maintenance des engins agricoles et à renforcer les mesures de prévention contre les incendies.

En parallèle, le conseil régional, en coordination avec les directions de l’Équipement et de l’Agriculture, a engagé le fauchage des accotements le long des routes et pistes agricoles, mobilisant à cet effet plus de huit engins spécialisés.

Présidant la réunion, le gouverneur de Bizerte, M. Salem Ben Yaâcoub, a souligné l’importance stratégique de la campagne de moisson cette année, au regard des besoins accrus du pays en céréales dans un contexte climatique et géopolitique incertain.

À cette occasion, il a été fait état de l’avancement satisfaisant des mesures de prévention contre les incendies, de même que des dispositifs logistiques mis en place pour l’évacuation, le transport et le stockage de la récolte.