Le Projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle (TUSIP) a lancé, lundi, un appel d’offre pour la sélection d’un prestataire de service pour la réalisation et la mise en place d’une plateforme de E-learning LMS (Learning Management System) pour le compte de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV).

Les offres doivent parvenir à l’adresse électronique suivantes : admin.tunisie@swisscontact.org au plus tard le 27 juin 2025.

Suite à la réception des offres, le processus de sélection sera lancé et les candidats présélectionnés seront contactés et invités pour des entretiens présentiels.

Le Projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle (TUSIP) est un projet de coopération au développement entre le gouvernement suisse et le gouvernement tunisien.

TUSIP est financé par le Secrétariat d’Etat suisse à l’économie (SECO), mis en œuvre par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) et hébergé à Swisscontact Tunisie.

L’objectif du projet TUSIP est de contribuer à conférer une protection efficace en matière

de propriété intellectuelle aux entrepreneurs, créateurs, chercheurs et producteurs en

Tunisie. À cette fin, diverses activités sont mises en œuvre en étroite coordination et

collaboration avec les partenaires du projet parmi les parties prenantes du système

national de propriété intellectuelle (PI).

L’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et des Droits Voisins (OTDAV) relevant du

ministère des Affaires culturelles est parmi les principaux partenaires bénéficiaires du projet TUSIP.

L’OTDAV œuvre pour la protection, la promotion et la valorisation des droits d’auteur et des droits voisins en Tunisie. Dans le cadre du renforcement de sa stratégie de formation, de sensibilisation et de communication en ligne, l’OTDAV souhaite développer une plateforme LMS (Learning Management System) moderne, inclusive et accessible.

L’IPI met en œuvre le projet TUSIP pour la mise en œuvre locale du projet en Tunisie, l’IPI a mandaté une organisation locale, Swisscontact Tunisie, pour héberger le projet et, en son nom et conformément à son mandat, fournir les services nécessaires à la mise en œuvre locale du projet.

Publié par Swisscontact Tunisie sur mandat de l’IPI, cet appel d’offre vise à sélectionner le prestataire qui va réaliser et mettre en place la plateforme LMS au profit de l’OTDAV selon les termes de références.

L’IPI sera responsable de l’ensemble du processus de sélection du prestataire et pour l’administration de ce processus, l’IPI a mandaté Swisscontact Tunisie pour la contractualisation et pour la gestion administrative du contrat avec le prestataire.

Le prestataire doit être une entité morale basée en Tunisie disposant d’une patente et enregistrée au RNE avec une expérience avérée (de préférence ≥ 5 ans) en gestion de projets digitaux, dont des projets LMS ou e-learning

Tous les détails sur ce programme et led critères d’éligibilité sont consultables en ligne en cliquant sur le lien suivant: httpss://www.eda.admin.ch/countries/tunisia/fr/home/cooperation-internationale/strategie.html

Les prestataires éligibles et intéressés peuvent demander les termes de références en envoyant un mail à l’adresse email suivantes : safa.najar@swisscontact.org ; en

mentionnant dans le titre du courriel électronique : « Manifestation d’intérêt pour la réalisation d’une plateforme LMS de l’OTDAV : demande des termes de références ».

La date limite pour demander les termes de références est le 16 juin 2025.

Les termes de références contiennent tous les détails techniques exigés pour la

réalisation de la plateforme LMS, les détails de soumission de l’offre ainsi que les critères

de sélection du prestataire.

Le programme de coopération suisse en Tunisie 2021-2024 est doté d’un budget annuel est de 25 millions de francs suisses. Les objectifs et priorités thématiques du programme sont l’économie, la gouvernance et la migration. Un accent particulier est mis sur les zones reculées du centre et du sud de la Tunisie. Égalité des sexes, bonne gouvernance (y inclus décentralisation et numérisation), et résilience au changement climatique sont des thèmes transversaux du programme.

Le programme est réalisé sous la forme de projets exécutés par des organisations locales ou internationales mandatées par la Coopération suisse ou auxquelles cette dernière effectue une contribution financière.

Son financement provient de plusieurs unités au sein de l’Administration fédérale suisse, à savoir la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), la Division Paix et droits de l’homme (DPDH) du Secrétariat d’État aux affaires étrangères et le Secrétariat d’État aux migrations (SEM). L’Ambassade de Suisse en Tunisie supervise la mise en œuvre des projets.

Le programme est encadré par différents accords avec les autorités tunisiennes et dirigé par un comité de pilotage annuel mixte présidé par les autorités tunisiennes. Les organisations de la société civile sont également des partenaires importants pour la partie Suisse.