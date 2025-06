Une convention a été signée, mardi, entre l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie (OECT) et Tunisie Clearing, Dépositaire central des titres et gestionnaire du système de règlement/livraison des titres, pour promouvoir la transparence financière.

L’accord permettra, selon l’OECT, un échange d’expertise et une collaboration pour le développement et la mise en place de référentiels de comptabilité matière pour les instruments financiers, la confirmation des données sur les instruments financiers dans le cadre des missions d’audit et aussi la tenue et le suivi des registres des valeurs mobilières.

L’ultime objectif est de promouvoir la culture et la transparence financière, développer la sécurité des marchés de capitaux et aussi les études et la formation.

Doté de la personnalité civile groupant les professionnels habilités à exercer la profession d’expert-comptable, l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie est un organisme professionnel créé en 1983 et placé sous la tutelle du ministère des Finances.

Il est administré par un Conseil dont le siège est à Tunis et a pour mission d’assurer le fonctionnement normal de la profession d’expert comptable, d’œuvrer à faire respecter les règles et obligations de la profession et de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession.

Tunisie Clearing a été créée le 28 décembre 1993 sous la dénomination de STICODEVAM. Son existence légale et son champ d’action ont été confirmés par la loi 94/117 du 14 novembre 1994 réorganisant le marché financier tunisien.

Ses actionnaires sont les intermédiaires en bourse et sept banques de la place. Ils participent à parts égales au capital.

Les missions essentielles de Tunisie Clearing consistent en la conservation centralisée des valeurs mobilières, pour le compte des participants, en sa qualité de garant de l’intégrité d’une émission de valeurs mobilières et en l’organisation de la circulation des titres entre les participants dans le système de règlement et de livraison.