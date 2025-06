Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, effectue à partir de ce lundi 2 juin et jusqu’au jeudi 5 juin des visites de travail qui le conduiront successivement à Helsinki, Copenhague et Oslo, et ce, à l’invitation de ses homologues de Finlande, du Danemark et de Norvège.

Selon un communiqué publié par le ministère lundi soir, ces visites s’inscrivent dans le cadre du “renforcement des relations d’amitié avec les pays nordiques” et visent à “donner une nouvelle impulsion à la coopération dans les domaines économiques, commerciaux, d’investissement, éducatifs, ainsi que dans les secteurs des technologies de l’information, de l’énergie, du tourisme et de la culture”.