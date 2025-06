Le Théâtre de l’Opéra de Tunis a accueilli, vendredi soir, le sixième concert “Aïn Mhabba” avec la participation de huit artistes tunisiens de différentes générations accompagnés par l’Orchestre national tunisien, dirigé par le maestro Abderrahmène Ayadi.

Moncef Abla, Mongia Sfaxi, Rihab Sghaier, Sarra Nouioui, Oussama Nabli, Firas Glili, Wiem Gsibi et Rani Wergui ont tour à tour monté sur scène pour interpréter des chansons du patrimoine musical tunisien et autres appartenant à la nouvelle vague.

Le grand maestro et compositeur Abderrahmane Ayadi est le révélateur de talents dont la célèbre chanteuse disparue Dhikra (16 septembre 1966-28 novembre 2003) à qui il a dédié près de 28 chansons.

La soirée a été réhaussée par la présence de la ministre des Affaires culturelles Amina Srarfi et plusieurs mélomanes et passionnés de la chanson tunisienne.

“Aïn Mhabba” est une initiative lancée par le ministère des Affaires culturelles et l’Organisme tunisien des droits d’auteurs et des droits voisins, en partenariat avec le Théâtre de l’Opéra de Tunis, l’agence Tunis Afrique Presse et les Etablissements de la Radio et de la Télévision nationales.

Ce rendez-vous mensuel empreint d’émotion et de nostalgie vise à soutenir les artistes tunisiens et redonner à la chanson tunisienne ses lettres de noblesse.

Les concerts “Aïn Mhabba” présentent des chansons du répertoire musical national profondément ancrées dans la mémoire collective.

“Ain Mhabba” rassemble diverses générations autour des sonorités, compositions et arrangements tunisiens créant un pont les artistes appartenant à différentes générations.

Chaque mois, un nouveau maestro et de nouveaux artistes, de renom et de jeunes talents, sont invités à se produire au Théâtre de l’opéra.